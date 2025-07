Inter, al lavoro per sistemare la difesa! Tra entrate e uscite

Il tema difesa resta centrale in casa Inter. E su Yann Bisseck le cose potrebbero cambiare: il suo nome piace a Chivu che vorrebbe tenerlo all’Inter.

DIFESA – L’Inter prosegue il proprio percorso di rinnovamento, avviato con l’insediamento di Cristian Chivu sulla panchina e supportato da un mercato attivo: dopo gli arrivi di Bonny, Zalewski, Luis Henrique e Sucic, ora il focus si sposta sul reparto difensivo. Il nuovo nome in cima alla lista è quello di Giovanni Leoni, giovane talento del Parma classe 2006.

Inter, non solo Leoni: si lavora alle uscite

CESSIONI – Per accogliere il difensore, però, servirà una cessione. In bilico resta Yann Bisseck, valutato circa 35 milioni di euro, anche se la sua partenza sembra oggi meno probabile rispetto alle prime ipotesi. Il centrale tedesco ha mercato, ma il club nerazzurro vorrebbe trattenerlo, rivalutando altre possibili operazioni in uscita. Tra i giocatori che potrebbero lasciare Milano si fanno anche i nomi di Francesco Acerbi e Stefan de Vrij. Entrambi rientrerebbero in un piano più ampio di rinnovamento e ringiovanimento voluto dalla dirigenza, che punta su profili giovani e da valorizzare, in linea con il progetto tecnico guidato da Chivu.