Inter al lavoro per rinnovare la difesa: priorità Bastoni ma non solo – SI

Inter al lavoro per rinnovare la difesa: priorità Bastoni ma non solo

La difesa dell’Inter dovrà essere rinnovata. Ciò riguarda sia il contratto di alcuni giocatori, sia ai cambiamenti che dovranno esserci con l’addio di Skriniar.

DIFESA – L’Inter avrà da lavorare per quanto riguarda la difesa. Milan Skriniar si sa che saluterà, mentre il futuro di Alessandro Bastoni e Stefan De Vrij è ancora da scrivere. Questo il piano della società secondo quanto riporta Sportitalia: «La priorità in casa Inter è il rinnovo di Alessandro Bastoni, che andrà in scadenza nel 2024. L’idea è quello di allungarlo fino al 2027. Nel frattempo è attesa una risposta da Stefan de Vrij in scadenza invece a fine stagione».