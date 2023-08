Inter ancora lavoro sul mercato. Due nomi per il centrocampo! – Sky

A centrocampo l’Inter ha ancora bisogno di un rinforzo, per questo la dirigenza nerazzurra continua a lavorare. Di Marzio informa sui due profili attenzionati.

CENTROCAMPO – Benjamin Pavard, per cui si attende l’ufficialità in queste ore, potrebbe non essere l’ultimo colpo di mercato dell’Inter. Venerdì alle ore 20:00 si chiuderà la finestra estiva e la dirigenza nerazzurra non intende sprecare il tempo rimasto. Secondo quanto dichiara Gianluca Di Marzio, in Viale della Liberazione si lavora ancora. Questa volta il colpo di mercato è incentrato sul rinforzo a centrocampo, Ecco quanto scrive sul proprio profilo Twitter il giornalista di Sky Sport 24, che informa sui due nomi nel mirino nerazzurro: «Si lavora per un centrocampista: contatti in corso per Maxime Lopez del Sassuolo. Chieste informazioni per Boubakary Soumaré in uscita dal Leicester».