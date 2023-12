Inter, si lavora ai rinnovi: 2 situazioni! Decreto Crescita incide – TS

L’Inter è al lavoro per definire al meglio i rinnovi in vista della prossima sessione invernale di calcio mercato. A fare da contorno c’è il Decreto Crescita che dal prossimo 1° gennaio scomparirà. A spiegare la situazione ecco Tuttosport che approfondisce brevemente il discorso dei rinnovi in casa Inter: da Mkhitaryan a Dumfries.

RINNOVI – Per poter usufruire ancora di sgravi fiscali convenienti mancano solo 10 giorni, non uno in più né uno in meno. Come raccolto da Tuttosport, anche l’Inter è al lavoro per definire i rinnovi di contratto prima di Capodanno. A meno di cambi dell’ultimo minuto, solo gli accordi firmati entro il 31 dicembre 2023 potranno godere dei benefici attuali. Proprio per questo l’Inter vuole chiudere al più presto il rinnovo di Henrik Mkhitaryan. Il centrocampista armeno, in scadenza il prossimo giugno, resterà su una base di circa 3.9 milioni di euro con un’intesa annuale con possibilità di prolungamento di un’ulteriore stagione. Per quanto riguarda invece Denzel Dumfries, la questione è più complicata e delicata del previsto. Tra l’offerta di 4.5 milioni bonus inclusi, e la domanda, 5.5 milioni, l’offerta è di circa un milione di euro. Proprio per questo motivo sarà impossibile arrivare a un accordo prima del 31 dicembre.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna