Inter, Lautaro Martinez via? Due nomi in pole....

Inter, Lautaro Martinez via? Due nomi in pole. Porta chiusa per Icardi – TS

In casa Inter l’attacco rischia di essere il reparto al centro della prossima sessione di calciomercato. Il ruolo di protagonista sembra essere già stato affidato a Lautaro Martinez: la seduzione del Barcellona non conosce tregua. In caso di partenza del Toro, i principali candidati sono due. E “Tuttosport” esclude il ritorno di Icardi.

PORTE GIREVOLI – L’attacco dell’Inter rischia di essere nuovamente stravolto nella prossima sessione di mercato. Dopo il passaggio della numero 9 dalle spalle di Mauro Icardi a quelle – più possenti – di Romelu Lukaku, ora il rischio riguarda la numero 10. Lautaro Martinez continua a ricevere segnali da parte del Barcellona, nonostante il secco rifiuto blaugrana di pagare la clausola rescissoria. In caso di partenza del numero 10 argentino, l’Inter vuole tutelarsi con un nome di livello. I principali candidati sono due: Timo Werner e Pierre-Emerick Aubameyang. Attaccanti diversi, con esperienze diverse, ma con un pedigree internazionale di tutto rispetto. Per il tedesco classe 1996, il Lipsia non è disposto a parlare di scambi. Con la punta dell’Arsenal, invece, l’esborso economico potrebbe essere meno gravoso per le casse nerazzurre.

PEDINA – E per arrivare ad Aubameyang, l’Inter potrebbe posare sul tavolo di Mauro Icardi. L’ex capitano nerazzurro è soluzione gradita per i Gunners, che sarebbero inoltre in grado di onorare l’ingaggio da 8 milioni annui. Una cosa è certa: le porte di Appiano Gentile sono definitivamente chiuse per l’attuale attaccante del PSG. Giuseppe Marotta sta solo temporeggiando per comprendere quale sarà la soluzione più ideale: o riscatto dai francesi, o l’inserimento in uno scambio.