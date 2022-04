Inter, Lautaro Martinez e Sanchez ceduti? Quattro nomi nel taccuino

Lautaro Martinez e Alexis Sanchez potrebbero dire addio all’Inter nel corso del prossimo mercato estivo: ì nomi nel mirino dei nerazzurri.

LAUTARO MARTINEZ E SANCHEZ – Secondo quanto riportato da SportMediaset, potrebbe esserci una piccola rivoluzione nell’attacco dell’Inter. Lautaro Martinez piace all’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone. Il Toro potrebbe partire in caso di offerta convivente, pari ad almeno 70 milioni di euro. Più semplice l’uscita di Alexis Sanchez, complice anche l’ingaggio pesante da 7 milioni di euro. Il suo contratto potrebbe essere rescisso anticipatamente con buonuscita, una via che potrebbe essere seguita dal club nerazzurro. Sul giocatore ci sarebbero River Plate, Siviglia e West Ham.

SCAMACCA E LUKAKU – In entrata ci potrebbe essere Gianluca Scamacca, che ha appena rinnovato il proprio contratto con il Sassuolo, su cui ci sarebbero concorrenti (soprattutto il Milan). Tuttavia il rapporto tra Beppe Marotta e Giovanni Carnevali potrebbe agevolare l’operazione nonostante ma richiesta di “non meno di 30 milioni“, stando alle dichiarazioni dell’amministratore delegato del club neroverde. Decisamente più in salita l’ipotesi ritorno in nerazzurro di Romelu Lukaku. Per il belga servirebbero un prestito e una netta discesa dello stipendio del calciatore, attualmente a 12 milioni di euro, ben più elevato del tetto nerazzurro.

DYBALA E DEPAY – Al posto di Sanchez occhio a Paulo Dybala. Sull’argentino, a parametro zero, ci sarebbero molti club (il Milan, l’Atletico Madrid e società di Premier League. Il giocatore attende il termine della stagione per valutare bene tutte le proposte senza fretta e gradirebbe restare in Italia. Spuntato anche il nome di Memphis Depay. Il contratto dell’olandese è in scadenza nel 2023 e potrebbe utilizzare questa situazione contrattuale per lasciare il Barcellona, data la poca considerazione da parte del tecnico Xavi.

