Inter-Lautaro Martinez, addio e sostituto. Pagato coi soldi del ‘Toro’ – CdS

Inter-Lautaro Martinez, addio e sostituto. Pagato coi soldi del 'Toro'

Secondo quanto riporta il “Corriere dello Sport”, Lautaro Martinez sarebbe vicinissimo all’addio all’Inter in estate. C’è il Barcellona forte sul ‘Toro’ , mentre il club nerazzurro avrebbe già messo nel mirino il suo sostituto

MANOVRE – L’Inter è pronta ad una riqualificazione estiva del proprio reparto d’attacco. L’unica certezza, allo stato attuale delle cose, è Romelu Lukaku (vedi articolo). L’altro pezzo da novanta è fortemente in bilico: Lautaro Martinez, secondo il “Corriere dello Sport”, pare vicinissimo a cedere alle lusinghe del Barcellona. L’Inter, tuttavia, sarebbe già pronta a tutelarsi con un nome di grido: Pierre-Emerick Aubameyang dell’Arsenal. L’attaccante, originario del Gabon, ha il contratto in scadenza nel 2021. “Nonostante l’età e la situazione contrattuale, i Gunners continuano a valutarlo una sessantina di milioni, sostenuti peraltro da numeri inequivocabili: 20 reti in 32 presenze stagionali. La volontà del giocatore sarà fondamentale perché il club inglese pensa ancora di riuscire a convincerlo a rinnovare. Altrimenti, diventerà inevitabile la cessione“.

CASSA – Ovviamente, tutto ruota intorno al destino di Lautaro Martinez. In caso di cessione, l’Inter avrebbe i capitali freschi per tuffarsi sull’ex Borussia Dortmund. La sagoma dell’affaire-‘Toro’ sembra già ritagliata: il Barcellona non pagherà la clausola per intero, ma ne metterà sul piatto circa 150, contropartite comprese. Il club nerazzurro, in ogni caso, dovrebbe incassarne tra i 70 e gli 80 cash: gruzzoletto necessario per portarsi a casa Aubameyang.

