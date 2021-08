Inter-Lautaro Martinez, accordo raggiunto per il rinnovo del Toro − Sky

L’Inter e Lautaro Martinez hanno raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto. Come riporta Gianluca Di Marzio, è arrivata la fatidica fumata bianca per il prolungamento del Toro

FUMATA BIANCA − A poche ore dal gol contro l’Hellas Verona, Lautaro Martinez sembra aver trovato l’accordo per il rinnovo di contratto con l’Inter. Come riporta l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, i nerazzurri e il Toro hanno raggiunto la tanto agognata fumata bianca. L’argentino, dunque, rimarrà all’Inter spegnendo tutte le sirene relative al mercato con Atletico Madrid e Tottenham arrivate ad offrire all’Inter anche più di 70 milioni di euro. Sulle cifre, accordo raggiunto sui 6 milioni a stagione più bonus. Contratto in scadenza nel 2023 che sarà rinnovato per 5 anni. Presto le firme sul nuovo prolungamento.