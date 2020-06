Inter, la svolta è in mezzo al campo. Il prossimo è Tonali? – GdS

“La Gazzetta dello Sport” sottolinea la necessità dell’Inter di aggiungere qualità e risorse d’organico in mezzo al campo. Marotta si sta muovendo per regalare a Conte profili nuovi e di grande spessore. Sandro Tonali potrebbe essere il nuovo acquisto in ordine di tempo, dopo Achraf Hakimi

IDEE CHIARE – L’Inter lavora su due binari, senza lasciare nulla al caso. Con l’obiettivo di rendere ancora più ricca la rosa a disposizione di Antonio Conte e presentarsi al prossimo campionato con ambizioni più nobili. L’accelerata per Achraf Hakimi è lo spot migliore per lanciare il nuovo progetto, dopo le delusioni di campo (QUI le ultime). E adesso la rotta interista punta su Sandro Tonali. Come sottolinea “La Gazzetta dello Sport”, “l’acquisto di Hakimi non cambia i programma di Steven Zhang e le sue casse non si sono svuotate“. I nerazzurri hanno pianificato l’investimento sul classe 2000 del Brescia, da tempo. Ma Marotta non vuole mettersi fretta.

STRATEGIA – Di fatto, non è stata ancora recapitata un’offerta ufficiale a Massimo Cellino, “visto che le sue richieste da 50 milioni sono lontanissime dalle idee interiste“. Nella strategia di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio la formula per l’acquisto dovrebbe prevede un prestito con obbligo di riscatto. L’Inter valuta Tonali 30 milioni di euro, al massimo con 5 milioni di bonus. L’idea della squadra mercato nerazzurra è quella di ricalcare l’operazione che portò Nicolò Barella ad Appiano un anno fa. Ovviamente sottotraccia, ma non per questo da trascurare, c’è il gradimento del calciatore, che andrebbe all’Inter di corsa anche in virtù degli orizzonti di minutaggio.

CONCORRENZA – L’ha rivelato anche Cellino e di fatto la cosa non sorprende più di tanto: “Da mesi il suo agente, l’avvocato Giuseppe Bozzo, sta dialogando con le big d’Europa. Le attenzioni maggiori, oltre a quelli dell’Inter, sono arrivate dalla Juventus“. Il problema grosso dei bianconeri, dopo aver scambiato Miralem Pjanic per Arthur (operazione in dirittura), è che ora non sarebbero in grado di finanziare un affare così oneroso. Ecco spiegata la tranquillità dell’Inter, anche perché c’è da monitorare il fronte dell’uscite per immettere nuova liquidità.

PERFETTO – Secondo “La Gazzetta dello Sport”, “Tonali è l’elemento perfetto da inserire nella nuova Inter, sia dal punto di vista sportivo che aziendale. L’arrivo di Barella nella scorsa estate ha dato il via alla nuova politica, con investimenti mirati e la ricerca dei migliori giovani, possibilmente italiani“. Numeri e caratteristiche del golden boy del Brescia sembrano sposarsi alla grande col nuovo progetto tattico di Conte, che gli affiderebbe una delle due caselle di mediana. E anche questo aspetto non va sottovalutato: Tonali andrà sì alternato con Marcelo Brozovic e Barella, ma contribuirà a tenere alta l’asticella della qualità, rendendo anche il turnover una risorsa importante.

