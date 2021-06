Inter, la situazione Hakimi e Lautaro Martinez. Depay? Barça avanti – Sky

Quale mercato farà l’Inter? Questa la domanda che i tifosi nerazzurri si fanno in questi giorni, soprattutto dopo l’addio di Antonio Conte. A provare a rispondere ci ha pensato Marco De Micheli di “Sky Sport”

BIG IN PARTENZA – A “Sky Sport 24” si è inevitabilmente prima parlato di Lautaro Martinez e Hakimi: «Sono due discrosi simili. Si tratta dei due giocatori su cui c’è maggiore interesse. L’Inter almeno un big deve venderlo. Per Hakimi i nerazzurri chiedono 80 milioni di euro. Le squadre che hanno lo hanno chiesto sono Paris Saint-Germain, Chelasea e Bayern Monaco che però al momento si sono fermate a 60 milioni. L’idea dell’Inter è quella di arrivare almento a 70 più bonus, altrimenti può anche tenerlo e cedere altri giocatori. Il Toro piace al Barcellona anche se, prendendo Aguero, è più difficile pensare a questo trasferimento. C’è però l’Atletico Madrid con Simeone che ha chiesto un rinforzo importante per l’attacco. L’obiettivo numero uno è proprio l’argentino dell’Inter con Vlahovic seconda opzione».

OBIETTIVO – Chiusura con un possibile movimento in attacco: «Al momento non ci sono stati contatti tra Depay e l’Inter. Probabilmente andrà al Barcellona vista anche la permanenza del connazionale Koeman. Fino a quando non si chiude c’è però possibilità che altre squadre si interessino a lui».