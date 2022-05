Inter, la situazione di chi saluta: da Kolarov a Sanchez, rosa sfoltita – CdS

Inter, fare spazio per accogliere nuovi giocatori. Ma prima fare spazio e poi affondare. I nerazzurri devono sfoltire La Rosa come imperativo imposto da Steven Zhang. Ecco la situazione.

SALUTI – Chi saluterà in casa Inter? Sicuramente in tanti. Secondo il Corriere dello Sport infatti, Zhang e la società vogliono sfoltire La Rosa per poi affondare i colpi giusti. Partendo dai cileni, Vidal è già pronto in direzione Flamengo mentre Sanchez saluterà l’Inter soltanto se ci sarà un accordo per la risoluzione del contratto con buonuscita. Discorsi diversi per Kolarov, Vecino e Ranocchia. Tutti saluteranno, qualcuno potrebbe rimanere in dirigenza o nello staff dicendo addio al calcio. Vedremo.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti