Inter, la situazione dei giovani. Da Agoumé a Hoti e Fabbian, il punto – TS

L’Inter in rosa ha molti giocatori giovani al momento che si sono aggregati alla banda di Simone Inzaghi per completare il pacchetto. Ma che fine faranno? Ecco un punto della situazione.

SITUAZIONE – L’Inter possiamo dire che, in questo momento, è quasi alla fine del suo calciomercato. In entrata mancano di fatto solo due colpi, Bremer più Dybala (se uno vuole proprio esagerare), mentre in uscita i nomi sono tanti. Facciamo un focus però sui giovani. Se infatti, come spiega Tuttosport, molti sono già sistemati, ci sono ancora due/tre profili da definirne il futuro. IL difensore Andi Hoti, campione d’Italia con la Primavera di Chivu, può lasciare l’Inter e andare al Friburgo. Discorso simile per Fabbian che ha molte richieste ed è pronto ad un’esperienza in Serie B con Reggina, Ternana e Perugia interessate al campione d’Italia. Poi infine c’è anche il destino di Agoumé da decifrare. Il centrocampista, dopo il prestito al Brest, può rimanere all’Inter in caso di addio di Gagliardini ma le opzioni per andar via non mancano. Più che la Cremonese, l’estero sembra una pista concreta.

Fonte: Tuttosport – Alessia Scurati