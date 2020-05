Inter, la rivoluzione in attacco fa tornare di moda due vecchi nomi – CdS

ANTICHI AMORI – C’è il destino di Mauro Icardi praticamente segnato (QUI le ultime). C’è quello di Lautaro Martinez appeso al filo della sua volontà. La rivoluzione in attacco porterà l’Inter a fiondarsi su nuovi profili (come Edinson Cavani e Timo Werner), ma anche vecchi pallini di Antonio Conte e Giuseppe Marotta. I nerazzurri dovranno prendere tre attaccanti nello scenario peggiore e, di questi, almeno due di alto livello. Detto di Timo Werner e di Edinson Cavani, potrebbe tornare nel mirino Edin Dzeko. Il bosniaco ha rinnovato con la Roma l’estate scorsa, ma il club giallorosso potrebbe lasciarlo andare per 10 milioni. Con Romelu Lukaku, Cavani e Dzeko l’attacco sarebbe da completare con una quarta punta, magari un prestito. Marotta sogna sempre di arrivare a Paulo Dybala, ma sarà difficile muoverlo dalla Juventus per meno di 90 milioni.

