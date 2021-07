Inter, la priorità adesso è l’esterno: i nomi sul taccuino della dirigenza – TS

Sulle colonne del “Tuttosport” si parla del mercato dell’Inter. Obiettivo principale della squadra nerazzurra, che oggi si ritrova per iniziare la preparazione, sono le corsie esterne. Tutti i nomi sul taccuno della dirigenza

OBIETTIVI –Per l’Inter, secondo quanto riferito dal “Tuttosport”, la priorità sul mercato sono le corsie esterne. L’input è arrivato da Simone Inzaghi, che si aspetta un rinforzo in quella zona di campo dopo la dolorosa cessione di Hakimi al PSG. Per la corsia di destra sono tre i nomi sul taccuino della dirigenza nerazzurra: Dumfries del PSV, Zappacosta del Chelsea e Bellerin dell’Arsenal. Si monitorano anche profili per rinforzare la fascia sinistra: Marcos Alonso ed Emerson Palmieri del Chelsea e van Aanholt del Crystal Palace.

Fonte: Federico Masini – Tuttosport