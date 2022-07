Inter, la politica della linea verde è confermata dalle varie…recompre! – CdS

L’Inter ha avviato, in questo calciomercato, una politica vera e propria di ringiovanimento tramite l’addio di molti calciatori e l’arrivo di giovani. Una politica che è confermata anche dalle tante recompre che l’Inter ha.

FILOSOFIA – L’Inter in questo calciomercato ha sfoltito un po’ di ultratrentenni dalla rosa accogliendo giovani come Bellanova e Asllani. Questa politica però è confermata anche da un’altra cosa, come conferma il Corriere dello Sport: il diritto di recompra che i nerazzurri si sono tenuti per molti giocatori ceduti. Queste clausole diciamo che sono inserite per evitare un Zaniolo-bis, ovvero la cessione di un giovane di prospettiva senza la possibilità per l’Inter di riprenderlo. D’ora in poi dunque, tutti i giocatori sotto i 25 anni ceduti avranno questo diritto di recompra da parte dell’Inter come potrebbe succedere per Pinamonti e, in caso di addio, per Casadei.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno