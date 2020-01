Inter, la missione è anticipare la Juventus: contatti per due calciatori – CdS

L’Inter cerca di muoversi d’anticipo sul mercato per sbaragliare la concorrenza della Juventus. Dopo l’affare Kulusevski la dirigenza nerazzurra non si farà trovare impreparata. Il punto su “Il Corriere dello Sport”.

ANTICIPO – L’Inter gioca d’anticipo. La squadra nerazzurra lavora sia per il mercato di gennaio che per quello di giugno. Per la prossima stagione infatti l’Inter punta Alessandro Tonali del Brescia e Gaetano Castrovilli della Fiorentina. Per il talento del Brescia, nel pomeriggio di ieri, c’è stato un incontro tra Ausilio e l’avvocato Bozzo, uno degli agenti di Tonali. Ufficialmente è stata una chiacchierata informale, ma sicuramente l’argomento Tonali è stato uno dei più gettonati. Sì, perché il talento italiano piace a Marotta dai tempi della Juventus. Conte, dal canto suo, apprezza i centrocampisti di qualità. Entrambi lo vedono bene nell’Inter del futuro, con o senza Marcelo Brozovic.

RIVINCITA – Su Tonali, da tempo, c’è l’interesse della Juventus. Cellino, il presidente del Brescia, chiede 50 milioni per lasciar partire il talento della Nazionale. L’Inter, da ieri, ha cominciato a sondare il terreno per capire la volontà del giocatore. La concorrenza della Juventus, che dispone di una forza economica maggiore, sarà agguerrita. Ecco perché la dirigenza nerazzurra porta avanti la trattativa a fari spenti. L’idea di essere anticipati, come successo con Kulusevski, non piace.

USCITE ED ENTRATE – L’Inter si muove anche in uscita: Matteo Politano, ai margini del progetto nerazzurro, è sul mercato. I nerazzurri sperano di ottenere dalla sua cessione circa 30 milioni di euro, la cifra che aveva messo sul piatto la Fiorentina quest’estate. Il calciatore, ex Sassuolo, interessa a molte squadre di Serie A tra cui il Milan. Gli agenti del calciatore ieri erano a Casa Milan. L’Inter, dal canto suo, preferirebbe cedere Politano alla Fiorentina. Il motivo? Creare un asse con la società di Commisso per mettere le mani su Castrovilli.

Fonte: Il Corriere dello Sport