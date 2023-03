Inter, l’erede di Skriniar arriva dal Salisburgo! Cifre e dettagli – TS

L’Inter, a fine stagione, saluterà Milan Skriniar. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport il club nerazzurro ha già individuato l’erede del difensore slovacco

EREDE – L’Inter, a giugno, dirà addio a Milan Skriniar. Lo slovacco, che ha deciso di non rinnovare il suo contratto con i nerazzurri, saluterà Milano per accasarsi al Paris Saint-Germain. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, il club nerazzurra ha già individuato l’erede del difensore slovacco: si tratta di Oumar Solet, difensore francese classe 2000 del Salisburgo. Per strappare il difensore francese al club austriaco serviranno circa 16 milioni.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino