Inter-Kumbulla, il Verona ha già scelto il sostituto. E’ un altro 2000 – GdS

Secondo “La Gazzetta dello Sport”, il Verona si è già cautelato sostituendo Marash Kumbulla con un giovane classe 2000 prelevato a gennaio. L’Inter continua a lavorare ai fianchi, ma c’è tantissima concorrenza

SLIDING DOORS – Da un 2000 a un altro? Il Verona potrebbe preparare la strada del dopo Marash Kumbulla, conteso dall’Inter e non solo, con un altro difensore centrale del 2000, Matteo Lovato. L’ex Padova è stato prelevato a gennaio per una cifra intorno al milione di euro. La sua è stata un’ascesa rapidissima nella prima parte di stagione, grazie sia alle sue qualità ma anche e soprattutto al lavoro svolto da Salvatore Sullo, tecnico del Padova. È stato lui a credere nel centrale, a lavorarci giorno dopo giorno e a farne un pezzo pregiato del club. E dire che all’inizio della stagione Lovato era solo un’alternativa, proprio come Kumbulla. Mentre adesso potrebbe rimpiazzare il centrale scaligero, conteso dal almeno 7-8 club in tutta Europa (QUI i dettagli).

