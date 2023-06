Inter-Koulibaly, nodo complicato: un fattore sarà fondamentale − Sky

L’Inter e il Chelsea hanno avuto un primo incontro per comprendere i margini di manovra per le operazioni legate a Kalidou Koulibaly e a Romelu Lukaku (vedi QUI). Sul difensore ci sarebbe poi un ulteriore nodo da dover sciogliere. Ecco quale.

NODO FONDAMENTALE − Come riferito da Sky Sport, su Kalidou Koulibaly c’è un altro problema, oltre al momentaneo no del Chelsea alla possibilità di un prestito. Bisogna, infatti, comprendere anche come gestire il nodo dell’ingaggio. Il giocatore è stato via solo un anno dall’Italia e per questo il club nerazzurro non può sfruttare il decreto crescita. Può diventare allora determinante la volontà del giocatore stesso. Tanto per Romelu Lukaku, quanto per il difensore appunto. Anche se il belga la sua volontà l’ha espressa più volte: parla da interista e le sue intenzioni appaiono chiare.