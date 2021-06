Inter-Kostic, ancora nessun accordo: la motivazione. Ecco la cifra – Bild

L’Inter si sta muovendo sul mercato. Oltre ai nomi di Emerson Palmieri ed Emerson Royal (vedi articolo), nelle ultime ore è circolato anche quello di Kostic (vedi articolo). La Bild fa chiarezza sulla situazione del giocatore dell’Eintracht Francoforte, smentendo l’accordo già trovato con il club nerazzurro

SMENTITA – L’Inter sarebbe sulle orme di Filip Kostic, esterno serbo classe ’92 in forza all’Eintracht Francoforte. Mentre “Sky Sport Germania” dava praticamente per fatto l’accordo tra il giocatore e il club nerazzurro, la Bild ha preferito fare chiarezza specificando che l’Inter non si è ancora avvicinata al club tedesco. Il motivo è ovviamente legato al mercato in uscita: è necessaria una cessione per poter fare mercato in entrata. L’indiziato numero uno è sempre Achraf Hakimi, che piace a Paris Santin-Germain e Chelsea. Qualora dovessero entrare 60 milioni di euro dalla cessione del marocchino (in realtà l’Inter ne chiede 80, ndr), allora i 20-25 milioni di euro per Kostic sarebbero fattibili.

