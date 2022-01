Inter, Kostic a gennaio? Le ultime sul serbo – TS

L’Inter prepara la sfida al Venezia di oggi pomeriggio alle 18 ma nel frattempo lavora anche sul mercato vista la sessione invernale aperta. Difficile che i nerazzurri piazzino qualche colpo salvo sorprese. Il nome di Filip Kostic risuona nella sede di Viale della Liberazione ma ecco le ultime.

COLPO – Nessun colpo da parte dell’Inter a gennaio, a meno che non si palesi un’opportunità irrinunciabile. L’Inter proverà a prendere qualcuno solo se gli scenari saranno favorevoli e se le squadre dovessero aprire alle volontà dei nerazzurri. Un nome che piace è ovviamente quello di Kostic dell’Eintacht Fracoforte. Il 29enne serbe ha il contratto il scadenza a giugno 2023 ma l’Inter vorrebbe anticipare già ad oggi il colpo del vice-Perisic permettendo al croato di poter giocare in altre posizioni ed evitando di rimanere scoperti a giugno. Perisic infatti ha il contratto in scadenza e questo non va dimenticato. L’Eintracht però al momento non ha aperto al prestito né con diritto né con obbligo di riscatto a 10 milioni. La squadra tedesca è in lotta per un posto in Champions League e perdere uno dei migliori giocatori a gennaio non farebbe bene. L’alternativa a Kostic si chiama Bensebaini del Borussia Monchengadbach ma per l’algerino servono più di 20 milioni.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini