Inter, Kanté pista ancora aperta per un motivo. Dettagli e ostacoli – Sky

Dopo l’ufficialità di Arturo Vidal, il mercato dell’Inter si avvia verso la sua conclusione. Il pacchetto di centrocampo sembra, al momento, più che completo, ma l’eventuale uscita di un big potrebbe riportare in auge il nome di N’Golo Kanté del Chelsea. La situazione

Antonio Conte è stato soddisfatto. Arturo Vidal è diventato ufficialmente un calciatore dell’Inter, completando il pacchetto di metà campo dei nerazzurri. Tuttavia, secondo il noto esperto di calciomercato di “Sky Sport” Luca Marchetti, la pista N’golo Kanté non può considerarsi definitivamente chiusa: «L’Inter deve rifinire il suo mercato. Per quanto riguarda Kanté, ci sono un paio di ostacoli. Il primo riguarda la valutazione onerosa che ne fa il Chelsea. Inoltre, manca poco alla fine del mercato ed è difficile che i Blues decidano di darlo via. Tuttavia, si tratta di una pista che non mi sento di considerare chiusa del tutto, proprio perché si tratta di un calciatore tipicamente ‘contiano’».