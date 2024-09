Inter e Juventus, missione in Germania: obiettivo un attaccante

L’Inter, così come la Juventus, ha fatto un viaggio con i suoi osservatori in Germania per monitorare un ragazzo che gioca nella 2. Bundesliga. Ecco di chi si tratta, come riporta la Bild.

MERCATO IN FERMENTO – Si è chiusa appena dieci giorni fa la sessione estiva di calciomercato, che non ha certo visto grandi movimenti in entrata dell’Inter. Ma si parla già del 2025, fra parametri zero o rinforzi per gennaio. L’ultima novità, della giornata di oggi, arriva dalla Germania e parla di un interesse congiunto per la Juventus. Il giocatore indicato è Moussa Sylla, giovane attaccante dello Schalke 04.

Sylla obiettivo dell’Inter e della Juventus: la missione

IL CONTATTO – Come fa sapere la Bild, la scorsa settimana i due club italiani hanno visto dal vivo la partita Schalke 04-Colonia di 2. Bundesliga, finita 1-3 domenica 1 settembre. Sylla – classe ’99 – non ha segnato, ma il suo score rimane comunque positivo: tre gol nelle prime quattro giornate. Peraltro è appena arrivato nel club di Gelsenkirchen, acquistato dai francesi del Pau firmando un contratto quadriennale. Il noto giornale tedesco non esclude già una partenza a gennaio, visto che lo Schalke 04 ha necessità finanziarie. E l’Inter potrebbe provare ad affondare il colpo.

Fonte: Bild – Peter Wenzel, Max Backhaus, Christian B. Kitsch