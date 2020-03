Inter, Juventus in leggero dietrofront su Icardi? Maurito è un rebus – TS

Secondo quanto riporta “Tuttosport”, la Juventus sta valutando se inserirsi o meno su Mauro Icardi, attaccante di proprietà dell’Inter in forza al Paris Saint-Germain. L’atteggiamento dell’argentino, e le cifre imponenti da versare nelle scanne dei nerazzurri, impongono valutazioni adeguate. Paratici sta valutando tutte le opzioni sul tavolo. ‘Maurito’ rimane un rebus per ora

DUBBI – Tutto doveva cambiare, ma a nove mesi di distanza sembra essere cambiato poco più di nulla. Mauro Icardi e l’Inter attendono di ritrovarsi formalmente nella medesima situazione della scorsa estate. L’argentino, attualmente in forza al Paris Saint-Germain, ha visto crollare il proprio minutaggio negli ultimi due mesi. Le ombre di un mancato riscatto aleggiano sull’ex Sampdoria e preoccupano Giuseppe Marotta, chiamato a sedersi nuovamente ad un tavolo rovente.

SCACCHI – La temperatura emotiva, al tavolo Icardi e signora, è ai limiti del sostenibile come qualche mese fa, quando la Juventus tentava di convincere il calciatore a forzare la mano con l’Inter. L’ombra bianconera, sull’argentino, si era fatta insistente nelle ultime settimane, coi campionati fermi e le voci di mercato libere di fluttuare. Ma Fabio Paratici ha imposto un dietrofront, o meglio, una valutazione più accorta sull’ex Sampdoria. La Juventus è a caccia di un super centravanti per l’estate: spesa stimata sugli 80 milioni di euro. I bianconeri apprezzano soprattutto la vena realizzativa di Icardi. Dal punto di vista contrattuale, la situazione è leggermente più abbordabile rispetto a nomi come Harry Kane o Gabriel Jesus. I pochi dubbi riguardano, in primis, la volontà del Paris Saint-Germain, e poi quella della Juventus di non muovere guerra all’Inter per il calciatore. Ecco perché Paratici lavora nell’ombra, attendendo che i tasselli del puzzle inizino ad incastrarsi.

Fonte: Tuttosport – Fabio Riva