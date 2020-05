Inter, Junior Firpo scalza Semedo? Vidal slegato da Lautaro Martinez – SI

In casa Inter tutto ruota attorno alla situazione di Lautaro Martinez, per quanto riguarda la strategia di mercato. In questo senso, come eventuale contropartita dal Barcellona, Junior Firpo sembra aver superato Semedo. Slegato dall’operazione, invece, Vidal. Le ultime da SportItalia

ASSE MILANO-BARCELLONA – Il centro di gravità del mercato dell’Inter porta il nome di Lautaro Martinez. La trattativa con il Barcellona continua, ma la definizione dell’operazione è ancora lontana. Tema centrale della negoziazione è rappresentato dalle contropartite, che i catalani vorrebbero inserire nell’affare per abbattere la parte cash relativa alla clausola di risoluzione da 111 milioni di euro. Nella lista di nomi valutata dai nerazzurri, Junior Firpo sembra balzato in pole position rispetto a Nelson Semedo nell’indice di gradimento per quanto riguarda gli esterni. Del tutto slegata da questa operazione è invece la situazione di Arturo Vidal. Il centrocampista cileno resta un obiettivo di mercato dell’Inter che proverà a regalare l’ex Juventus ad Antonio Conte a prescindere dalle sorti di Lautaro Martinez.

Fonte: SportItalia