Oltre i giocatori presenti in rosa, l’Inter dovrà tenere conto anche di quelli che ritornano dai rispettivi prestiti, pronti a restare in nerazzurro o eventualmente ad essere ceduti con la giusta offerta. Il “Corriere dello Sport” oggi in edicola fa l’esempio di Joao Mario, ma anche di Dimarco e Agoumé.

DAI PRESTITI – L’Inter per chiudere il mercato estivo 2021 con un attivo di almeno 70 milioni e ridurre gli ingaggi del 15% avrà a disposizione un totale di almeno venti giocatori, compresi quelli che ritornano dai rispettivi prestiti. Il problema sta nel capire quanti e chi riusciranno a piazzare, e soprattutto quando. Stando a quanto riportato dal “Corriere dello Sport” a firma di Andrea Ramazzotti, Joao Mario allo Sporting Lisbona porterà sulle casse dell’Inter circa 8 milioni. Federico Dimarco invece tornerà dal Verona e potrebbe restare, ma se il Torino o un’altra società dovesse offrire 12-13 milioni il calciatore sarà ceduto. Stesso destino riguarda Lucien Agoumé, giovane centrocampista francese di prospettiva, nell’ultima stagione in prestito allo Spezia. Dalbert non sarà riscattato dal Rennes, così come Lazaro, che non sarà riscattato dal Borussia Monchengladbach per 13,8 milioni. A questi esuberi si aggiungono anche i vari Salcedo, Brazao, Males, Vagiannidis, Esposito e Pirola.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti