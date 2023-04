Inter, ipotesi Vicario se parte Onana! Battaglia per un esterno − SM

In casa Inter si guarda anche al mercato estivo. Onana potrebbe partire in direzione Premier League, con Vicario come possibile erede. Si valuta anche un laterale

AL LAVORO − Per l’Inter sarà un’estate molto calda. Sia con la qualificazione alla prossima Champions League che senza, i nerazzurri saranno comunque grandi protagonisti. A riferirlo è Sport Mediaset. André Onana è ambito in Premier League e in caso di offerta importante potrebbe lasciare Milano dopo appena una sola stagione. All’Inter piace Guglielmo Vicario dell’Empoli. Intanto, si apre la battaglia per Grimaldo del Benfica. Il laterale spagnolo va in scadenza a giugno e non dovrebbe rinnovare il contratto. In Italia, oltre all’Inter, piace anche alla Juventus e al Napoli. Mentre all’estero, sia Bayer Leverkusen che Nizza hanno chiesto informazioni.