Inter di Inzaghi senza Radu: uno non arriva, l’altro è in uscita. Ora chi arriva?

L’Inter di Inzaghi non parlerà rumeno. L’ipotesi doppio Radu in panchina è ormai sfumata ed è sempre più probabile che la nuova rosa nerazzurra non avrà nemmeno uno dei due calciatori nati in Romania. Questione di scelte, low cost, ma pur sempre scelte

DA DUE A ZERO – La nuova Inter di Simone Inzaghi non avrà i due Radu ipotizzati fino a qualche giorno fa. E probabilmente nemmeno uno dei due. Il rinnovo del difensore Stefan Radu con la Lazio è cosa fatta, manca solo l’annuncio ufficiale. La permanenza del portiere Andrei Radu all’Inter è sempre più in bilico. Il ruolo da dodicesimo e vice del capitano Samir Handanovic, infatti, va verso un nuovo candidato. Ma chi? I nomi fatti sono fin troppo. Per il classe ’97 rumeno non mancano le pretendenti, ma l’Inter deve ancora decidere tra i due scenari possibili (vedi focus). Il connazionale classe ’86, invece, rischia di lasciare un buco nei progetti difensivi dell’Inter di Inzaghi: chi sarà l’alter ego di Alessandro Bastoni sul centro-sinistra?