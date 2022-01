Inter, Inzaghi chiede Caicedo e un esterno: Sensi e Kolarov permettendo

C’è attesa per il summit dell’Inter con la dirigenza nerazzurra e Simone Inzaghi che si incontreranno nelle prossime ore per fare il punto sul mercato. Sul taccuino tre temi: Sensi e Kolarov, esterno mancino e Caicedo

ULTIME − Il mercato dell’Inter si deciderà probabilmente nel giro delle prossime ore, ovvero nel momento in cui dirigenza e allenatore si incontreranno per fare il punto sul mercato. Come riporta Sport Mediaset, Inzaghi richiede il fedelissimo Felipe Caicedo per tamponare lo stop di Joaquin Correa. L’attaccante in forza al Genoa può rescindere il proprio contratto in maniera celere. Il possibile arrivo di Caicedo però dipende dalla partenza o meno di Stefano Sensi. Non solo, il tecnico piacentino vorrebbe anche un laterale mancino ma anche in questo c’è da capire la volontà di Aleksandar Kolarov.