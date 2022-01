Inter, investimenti difficili a gennaio. Forse uno sforzo a sinistra – CdS

Zhang detterà anche le linee guida per quanto riguarda il mercato nerazzurro. Secondo il Corriere dello Sport, però, difficile che il presidente nerazzurro dia il via libera per un investimento importante. Al massimo si proverà ad anticipare un acquisto sulla fascia sinistra.

OCCASIONI – Alla fine del mercato mancano ancora tre settimane, e le occasioni possono spuntar fuori anche all’ultimo momento. Nella situazione attuale, come ribadito dal quotidiano romano, l’Inter difficilmente interverrà sul mercato con un investimento importante. Con Perisic che non rinnoverà, al massimo, l’idea sarebbe quella di provare ad anticipare una acquisto per quanto riguarda la fascia sinistra, ma solo alle giuste condizioni. Digne e Bensebaini, per esempio, possono lasciare le loro rispettive squadre, ma solo a fronte di offerte importanti, e non in prestito come preferirebbe l’Inter. Kurzawa, invece, non rientra tra gli obiettivi della società.

FUTURO – L’Inter lavora soprattutto per il mercato estivo, e i primi obiettivi sono come già noto Bremer e Frattesi, oltre al parametro zero Luiz Felipe.

Fonte: Corriere dello Sport – And. Ram.