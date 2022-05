Inter, intreccio Lukaku-Dybala: nerazzurri su 2 tavoli. Tutto ok Mkhitaryan

Le ultime sul possibile ritorno di Romelu Lukaku, su Paulo Dybala e su Henrikh Mkhitaryan, in scadenza di contratto con la Roma.

AGGIORNAMENTI – Secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi, in collegamento con gli studi di Sky Sport 24, l’Inter vuole Romelu Lukaku e l’attaccante vuole tornare in nerazzurro. Sarà molto più interessante seguire quelli che saranno successivamente i contatti che ci saranno con il Chelsea in quanto dipende tutto dal club inglese. Quello che invece ci sarà ora con l’avvocato del belga e l’Inter è solo un rimettere mano a quello che era un contratto che c’era l’anno scorso. Lukaku s’intreccia con Paulo Dybala. Non possono arrivare tutti e due senza che qualcuno parta. Possibile anche che arrivi solo uno dei due. Tutti due piacciono al club nerazzurro. La società meneghina sta dunque giocando su due tavoli. Attenzione poi alle cessioni, visto che l’Inter deve fare un +60 milioni di euro nel mercato. Capitolo Henrikh Mkhitaryan. Barzaghi ha riferito che a lui risulta che tra l’armeno e l’Inter è tutto a posto.

Fonte: Sky Sport