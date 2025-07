Inter, l’intermediario Petralito in sede: «Si tratta solo di una visita»

Proprio in questi attimi è uscito dalla sede di Viale della Liberazione in casa Inter l’intermediario di mercato Giacomo Petralito. Ai giornalisti presenti ha parlato brevemente di un incontro.

MERCATO – L’Inter in questi giorni sta lavorando sul calciomercato prevalentemente in uscita. L’obiettivo è piazzare gli esuberi più pesanti in modo tale da liberare spazio in rosa. Hakan Calhanoglu ha espresso la sua volontà di andare via, il Galatasaray sta viaggiando verso l’Italia ma solo per Victor Osimhen e la trattativa con il Napoli per l’attaccante. Gli altri nomi vicini all’uscita sono quelli di Sebastiano Esposito e Aleksandar Stankovic. Il primo è conteso da Cagliari e Fiorentina con i sardi in vantaggio dopo l’offerta da 6 milioni di euro più bonus. Il secondo è invece destinato al Brugge, che cerca l’eventuale sostituto di Jashari verso il Milan. Intanto in sede, in viale della Liberazione, è passato uno degli intermediari più importanti sul mercato. Si tratta di Giacomo Petralito, che ai giornalisti presenti ha risposto in questo modo: «Sono venuto a fare una visita a Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin. Qualche nome in ballo? Devo essere sincero, è stata solo una visita di esplorazione». In passato aveva parlato con il club nerazzurro anche per la trattativa non conclusa per Paulo Dybala.