Inter, interesse per un grande nome in attacco! Arriva dal Portogallo

L’Inter potrebbe essere realmente interessata ad un grande nome per l’attacco della prossima stagione. L’indiscrezione arriva da Ekrem Konur, giornalista esperto di calciomercato.

ATTACCO – Il reparto offensivo dell’Inter cambierà radicalmente nella prossima stagione. Joaquin Correa e Marko Arnautovic sono in scadenza di contratto e lasceranno il club nerazzurro dopo il 30 giugno 2025. I due non dovrebbero nemmeno partecipare al prossimo Mondiale per Club negli Stati Uniti, dove invece ci saranno giovani a disposizione di Simone Inzaghi come Valentin Carboni o Francesco Pio Esposito. Da un giornalista su X spunta fuori un nuovo nome per la stagione prossima dell’Inter.

Inter, il nome del nuovo interesse!

NUOVO COLPO? – Il nuovo nome è quello di Vangelis Pavlidis, attaccante del Benfica che sta sorprendendo in questa stagione in Portogallo e non solo. Il giocatore è una prima punta pura e ha segnato già 17 gol tra campionato e Champions League. 10 in campionato, 7 nella competizione europea dove tra l’altro ha fatto anche una tripletta al Barcellona nella fase campionato. Il club nerazzurro starebbe monitorando perciò la situazione dell’attaccante, su cui comunque non c’è solo Piero Ausilio. Secondo Ekrem Konur anche la Juventus sta pensando all’acquisto della punta di 26 anni classe 1998.