Inter, interesse per un giovane talento classe 2008! Ecco chi

L’Inter è molto attiva sul mercato in queste settimane e ha già chiuso due acquisti, quasi tre. La dirigenza non accenna a fermarsi e ha mostrato interesse per un giovane calciatore 2008.

INTERESSE – Luis Henrique, Petar Sucic e adesso il focus è su Ange-Yoan Bonny per l’attacco. La dirigenza dell’Inter sta lavorando ininterrottamente per migliorare la rosa a disposizione di Cristian Chivu e dimenticare tutto ciò che è successo a Monaco di Baviera. C’è bisogno di forze nuove, giovani e di alti ritmi, insomma Giuseppe Marotta e la società meneghina si stanno muovendo per accontentare le richieste della proprietà americana Oaktree. In questa ottica dal profilo X di Rudy Galletti viene fuori un altro nome sul taccuino dell’Inter. Si tratta di un giovane calciatore classe 2008, quindi di appena 17 anni. Si chiama Antoni Burkiewicz ed è un centrocampista proveniente dalla Polonia e seguito anche dal Napoli. Il giocatore ha disputato la sua stagione in prestito al Podhale Nowy Targ dal Rakow ed ora potrebbe essere già pronto per il grande salto nel calcio che conta. Non è ovviamente la priorità dell’Inter chiudere in questo momento per il giovane polacco, ma l’interesse è concreto e potrebbe nascere una nuova trattativa.