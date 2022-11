Inter insiste su Thuram, Ausilio sempre in contatto con il suo entourage – SM

L’Inter è seriamente convinta di voler acquistare Marcus Thuram, magari già a gennaio. Secondo quanto riportato ad Sportmediaset, contatti continui tra il suo entourage e il Direttore Sportivo, Piero Ausilio.

CONTATTI CONTINUI – Inter, avanti tutta per Marcus Thuram. L’attaccante del Borussia Monchengladbach e della Francia ha letteralmente stregato Piero Ausilio che da tempo vuole portarlo ad Appiano Gentile a partire da gennaio. Ma l’operazione non sarà semplice. Ausilio è in continuo contatto con l’agente del giocatore c’è però da convincere il giocatore che vorrebbe arrivare al termine della stagione per liberarsi a zero. L’Inter vuole giocare d’anticipo, la squadra però dovrà cedere qualcuno per cedere qualcuno.