Inter, dall’Inghilterra sicuri: Manchester United interessato a Onana

L’Inter lavora sul mercato, per cui Simone Inzaghi ha chiesto di non sacrificare i big. Ma dall’Inghilterra sono sicuri: André Onana è nel mirino del Manchester United (vedi QUI).

SICUREZZA UK − Dall’Inghilterra non hanno dubbi: l’interesse per André Onana è vivo e vegeto e arriva stavolta da parte del Manchester United. L’Inter deve stare attenta, dal momento che il club inglese ci sta pensando davvero. Secondo Manchester Evening News, De Gea è tutto tranne che sicuro di rinnovare il proprio contratto in scadenza. E il club vorrebbe perciò muoversi in anticipo. Per questo motivo sta pensando proprio ad André Onana, portiere di alto profilo che per altro ha già lavorato con Ten Hag ai tempi dell’Ajax.

Fonte: Manchester Evening News – Jack Flintham