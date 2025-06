L’Inter infrange il sogno Frattesi: Juventus costretta a virare! – SKY

La Juventus mette Davide Frattesi nel mirino ma l’Inter scombussola tutti i piani. Il centrocampista italiano non è più sul mercato e i bianconeri sono costretti a cambiare obiettivo. Le strade dei due club, però, potrebbero comunque incrociarsi.

ANCORA INSIEME – Dopo la finale di Champions League la storia d’amore – piuttosto tormentata – tra Davide Frattesi e l’Inter sembrava destinata a finire. Il mancato impiego contro il PSG, nonostante l’importante apporto ai quarti e in semifinale, aveva creato una profonda rottura tra Simone Inzaghi e il centrocampista italiano, che più volte era già stato protagonista del mercato. Il passaggio di testimone della panchina, tra il tecnico piacentino e Cristian Chivu, però, cambia tutte le carte in tavola e appiana i dissapori: l’Inter non farà a meno di Frattesi che, anzi, sembra destinato ad avere un ruolo chiave nella prossima stagione. Una notizia che non fa per niente felice la Juventus, che aveva messo nel mirino proprio l’ex Sassuolo.

Juventus spiazzata dall’Inter: Frattesi non si muove. Nasce così un obiettivo in comune?

CAMBIO DI ROTTRA – A tracciare il quadro della situazione, all’alba della finestra estiva di mercato, è Alessandro Sugoni. Secondo il il giornalista di Sky Sport, infatti, la Juventus avrebbe messo nel mirino Davide Frattesi, insieme a Sandro Tonali. Due obiettivi, questi, particolarmente complicati da raggiungere. Il nerazzurro per i motivi sopra elencati, l’ex Milan per una situazione simile. Il centrocampista, infatti, ha intenzione di restare al New Castle, dove si trova bene e ha la possibilità di giocare la Champions League. Infrantesi i piani, con la complicità dell’Inter, la Juventus si vede costretta a virare su un altro profilo: Ederson dell’Atalanta. Quest’ultimo ha un costo importante, ma risulta comunque meno complicato da ottenere rispetto agli altri due nomi. Sul brasiliano, però, c’è la forte concorrenza dell’Al Hilal di Simone Inzaghi, ma non solo. Stando alle novità emerse oggi, infatti, anche l’Inter avrebbe messo Ederson nel mirino, in caso di partenza di Hakan Calhanoglu.