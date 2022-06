Inter, incontro con un grande intermediario! Una cessione necessaria – Sky

L’Inter lavora su più tavoli tra entrate e uscite. Il nome in assoluto più caldo è quello di Dybala, a seguire Lukaku. Secondo le ultime di Paventi, intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24, oggi per Marotta e Antonello solo incontri istituzionali. Tra questi anche quello con un grande intermediario

INCONTRO ISTITUZIONALE – L’Inter lavora a due grandi nomi, ovvero Paulo Dybala e Romelu Lukaku. Per l’argentino i primi passi ufficiali sono stati mossi ieri: «Quello che è stato messo sul tavolo ieri verrà sviluppato nei prossimi giorni: c’è una bozza di contratto con un’offerta di 5,5 milioni più bonus, la richiesta è un po’ più alta ma vedremo se questo verrà accettato. Bisognerà venirsi incontro. Il fatto che Antun sia venuto in sede fa capire tante cose. Oggi in sede si è visto Giovanni Branchini, oltre che grande agente anche grande esperto di intermediazioni. Cercheremo di capire di cosa si è parlato nell’ora di colloquio che hanno avuto».

CESSIONE – Paventi sottolinea che se l’Inter vuole arrivare sia a Dybala che a Lukaku, ha bisogno di cedere almeno un elemento: «Poi ci sono altri prospetti, c’è anche la situazione Lukaku e la chiacchierata che l’Inter in qualche modo farà con il Chelsea. Bisognerà capire le condizioni di questo prestito e delle possibili contropartite. Si è parlato anche di Bastoni che vuole rimanere. L’Inter, se vuole effettuare queste operazioni, ha la necessità di cedere qualche elemento perché Bremer è stato indicato come primo rinforzo per la difesa. Oggi Marotta e Antonello hanno effettuato incontri istituzionali, vedremo se nei prossimi giorni verrà messo qualcosa nero su bianco».