L’Inter punta sempre al prestito per arrivare a Dragowski. Intanto per liberare il ruolo di vice Handanovic va ceduto Ionut Radu: secondo quanto riportato da “TuttoSport”, ieri incontro con la dirigenza del Real Sociedad.

INCONTRO – L’Inter lavora sempre sul fronte scambi, che potrebbe portare Stefano Sensi alla Fiorentina e Bartlomiej Dragowski in nerazzurro. La dirigenza ha decisi di puntare sul polacco per affiancarlo nel ruolo di vice Samir Handanovic e possibilmente sostituirlo, così come fece la Juventus inizialmente con il duo Szczesny-Buffon. Prima però va ceduto Ionut Radu. In questo senso positivo l’incontro avvenuto ieri in Viale della Liberazione tra la dirigenza dell’Inter e quella del Real Sociedad interessata al portiere rumeno.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino

