Inter in vantaggio su Kumbulla, ma la concorrenza scalpita: le ultime – GdS

Aggiornamenti da “Gazzetta.it” sul fronte Marash Kumbulla. Dopo l’incontro di ieri tra l’Inter e l’entourage del giocatore, i nerazzurri sono in vantaggio. Ma devono fare i conti con la nutrita concorrenza, sia italiana che europea

L’INCONTRO – Occhi di mezza Europa per Marash Kumbulla. L’Inter è avanti per il giocatore: è stato positivo l’incontro di ieri tra Beppe Marotta e l’agente del giocatore (vedi qui), ma i nerazzurri non possono considerarsi tranquilli. Vero, con l’Hellas Verona la società di Steven Zhang ha intavolato anche un discorso per Dimarco e Salcedo e potrebbe dunque avere un vantaggio in questo senso. Ma è molto probabile, quasi scontato, che le rivali si facciano avanti con il Verona nelle prossime settimane.

LE RIVALI – La valutazione del giocatore è di 20 milioni di euro. Cifra che l’Inter, appunto, conta di far abbassare con l’inserimento di altri giocatori nella trattativa. Le rivali però sono agguerrite: dalla Premier League si registra l’interesse di Manchester United, Chelsea ed Everton. Dalla Bundesliga rimbalzano le attenzioni di Lipsia e Borussia Dortmund. Ma attenzione anche alle squadre italiane: oltre a Napoli e Fiorentina, su Kumbulla c’è anche l’interesse dell’Atalanta. La Dea nelle scorse settimane ha propost uno scambio alla pari con Musa Barrow, non trovando però la quadra dell’affare. L’Inter si sta portando avanti ma deve guardarsi alle spalle.

Fonte: Francesco Fontana – Gazzetta dello Sport.