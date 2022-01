Inter, in Turchia sono certi: nerazzurri su un difensore del Galatasaray

Inter, occhi su più fronti. Dalla Turchia, arriva un’indiscrezione su un centrale danese del Galatasaray. Secondo il media turco Sporx, i nerazzurri presenteranno un’offerta al club

INTERESSE − Nome nuovo in casa Inter per rafforzare la retroguardia difensiva. Si tratta del difensore centrale Victor Enok Nelsson, in forza al Galatasaray. Come riporta il media turco Sporx, il classe 1998 di nazionalità danese piace ai nerazzurri che presenteranno nelle prossime settimane un’offerta al club giallorosso. Il Galatasaray per poter cedere il proprio giocatore chiede una cifra intorno ai 25 milioni di euro. Nelsson, acquistato in estate dal Copenaghen per 7 milioni di euro, ha al momento disputato 29 partite stagionali mettendo a referto anche un assist.