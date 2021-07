Inter, in settimana Inzaghi conoscerà altri nerazzurri in attesa degli esterni – CdS

Simone Inzaghi in questi primi giorni da allenatore dell’Inter ha gestito la squadra con quei pochi elementi a disposizione, molti di questi tra l’altro anche giocatori in uscita. Già dalla prossima settimana conoscerà nuovi giocatori dell’Inter, in attesa di rinforzi sulle fasce.

ATTESA – Se da una parte Simone Inzaghi sta cercando di conoscere l’ambiente nerazzurro approcciando anche con i tifosi, dall’altro può fare ben poco sotto il punto di vista tattico, considerando le tante assenze. La prossima settimana però, secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport” oggi a firma di Andrea Ramazzotti, il tecnico avrà a disposizione i primi giocatori reduci dall’Europeo, come per esempio lo stesso Akan Calhanoglu e Milan Skriniar. Il tecnico, chiaramente, attende novità anche sul fronte mercato e in particolare gli esterni: sulla destra i nomi sono Dumfries e Hateboer, subito dopo Bellerin e Zappacosta. A sinistra piace Marcos Alonso, ma l’affare resta complicatissimo.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

