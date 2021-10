Inter, in sette andranno in scadenza: tra questi Perisic che non rinnoverà – CdS

Inter, non solo Brozovic: il croato è solo uno dei sette giocatori che andranno in scadenza con il club nerazzurro. In quanti rinnoveranno? Secondo il Corriere dello Sport, Ivan Perisic ha già comunicato che non rinnoverà.

IN SCADENZA – La dirigenza dell’Inter in questi mesi dovrà gestire ben sette contratti in scadenza la prossima estate. Tenendo bene a mente che già a gennaio i giocatori saranno liberi di trovare una nuova sistemazione, è chiaro che per qualcuno diventa importante trovare già adesso una soluzione. Come specificato dal quotidiano romano, Ivan Perisic ha già comunicato alla società che non rinnoverà. Più semplici, invece, le situazioni legate a Samir Handanovic, Cordaz, Vecino, Kolarov e Ranocchia, con quest’ultimo che ha un’opzione a favore del club da esercitare entro una certa data, e Danilo D’Ambrosio, che ha un vincolo con i nerazzurri fino al 2023.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti