Inter, in programma un incontro col Chelsea. Non solo per Lukaku

Il mercato in casa Inter è già in movimento e ci sono diversi nomi sul taccuino. Fabrizio Romano ha dato un’indiscrezione circa un incontro tra la dirigenza nerazzurra e il Chelsea su SosFanta.

FUTURO – Fabrizio Romano è sicuro di un incontro in programma per la dirigenza nerazzurra: «L’Inter parlerà col Chelsea dopo la finale di Champions League. Si parlerà di Lukaku per trovare una soluzione perché il giocatore vuole assolutamente rimanere a Milano. Si parlerà anche di difensori, perché all’Inter piace da tanto tempo Chalobah. L’anno scorso lo poteva prendere ma il Chelsea non voleva darlo in prestito. Chalobah sarebbe super contento dell’esperienza in Italia e anche all’Inter perché vede la difesa a tre come il suo metodo di giocare preferito».