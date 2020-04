Inter in pressing su Vertonghen: il suo arrivo non escluderebbe Kumbulla – TS

Secondo “TuttoSport”, contrariamente da quanto detto nelle ultime settimane anche da altri quotidiani sportivi, il possibile arrivo di Jan Vertonghen all’Inter non escluderebbe Marash Kumbulla, per un motivo ben preciso.

IN PRESSING – L’Inter intensifica il pressing per il difensore del Tottenham Jan Vertonghen, in scadenza con il suo club. Secondo il quotidiano torinese la dirigenza dell’Inter non congelerebbe la trattativa con Marash Kumbulla vista la probabile partenza di Diego Godin. La trattativa con l’Hellas Verona sarebbe ben avviata, complice anche l’inserimento di Federico Dimarco e Eddie Salcedo (già in prestito in questa stagione).