Inter in pressing su Kumbulla, accordo con il Verona: cifre e dettagli – GdS

Secondo quanto scrive la “Gazzetta dello Sport” oggi in edicola, ieri l’Inter avrebbe incontrato l’agente di Marash Kumbulla. I nerazzurri e l’Hellas Verona avrebbero anche trovato un accordo di massima in vista di giugno: nell’operazione dovrebbero rientrare Federico Dimarco ed Eddie Salcedo.

INCONTRO IN SEDE – In casa Inter non si lavora solo in ottica gennaio, ma anche con uno sguardo al futuro. Ieri nella sede nerazzurra sono stati avvistati agenti di giocatori da trattare in vista dell’estate, tra cui Gianni Vitali, procuratore di Marash Kumbulla dell’Hellas Verona. Il difensore classe 2000 è sul taccuino di diversi club italiani, tra cui i nerazzurri che hanno fatto il punto della situazione insieme all’agente. Il giocatore piace molto all’Inter soprattutto per la sua duttilità tattica e la sua capacità di giocare in una difesa a tre, che gli permetterebbero di inserirsi senza troppa fatica nei meccanismi di Antonio Conte.

ACCORDO – Inter ed Hellas Verona avrebbero già raggiunto un accordo di massima per il trasferimento del giocatore in estate: 20 milioni la richiesta. I gialloblu vorrebbero anche ottenere subito in prestito Federico Dimarco come una sorta di acconto e il rinnovo del prestito di Eddie Salcedo. I nerazzurri devono anche fare i conti con la concorrenza dalla Premier League: Chelsea, Manchester United ed Everton hanno infatti chieso informazioni sul giocatore.