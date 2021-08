Inter in pressing su Correa, la chiave è la volontà del giocatore – SM

L’Inter ha deciso di dare l’accelerata definitiva per Joaquin Correa. L’attaccante argentino è il prescelto per rinforzare l’attacco a disposizione di Simone Inzaghi e può contare sul favore del giocatore.

Mancano ormai pochi giorni alla chiusura del mercato e in casa Inter, come confermato anche da Inzaghi e Marotta, arriverà almeno un altro attaccante. L’infortunio occorso a Thuram ha spianato la strada a Correa della Lazio. Secondo “Sport Mediaset” i nerazzurri hanno presentato la loro offerta ufficiale alla Lazio (leggi QUI) e possono contare sul favore del giocatore. Su Correa c’è forte anche l’interesse dell’Everton, ma la pista inglese non scalda il giocatore che invece è intrigato dalla prospettiva di ricongiungersi a Simone Inzaghi con la maglia dell’Inter.