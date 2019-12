Inter in pressing per Vidal, la sua volontÃ  il fattore decisivo – CdS

Inter in pressing per Vidal, la sua volontà il fattore decisivo – CdS

Il “Corriere dello Sport” fa il punto della situazione di Vidal. L’Inter vuole il cileno, ma per convincere il Barcellona sarà fondamentale la volontà del giocatore.

FUTURO IN BILICO – All’indomani del Clasico Vidal pare tornato a più miti consigli anche se l’ormai consolidato ruolo da primo rincalzo inizia a stargli terribilmente stretto. Dopo la mezza ribellione di martedì, che secondo quanto rivelato dalla Espn, lo ha visto abbandonare la rifinitura pre derby di Spagna, una volta che gli è stato confermato che per l’ennesima volta non sarebbe partito titolare, King Arturo ha svolto nuovamente l’intera seduta insieme ai compagni. La positiva mezz’oretta abbondante disputata mercoledì notte sembra averlo tranquillizzato, insieme all’affetto dimostrato dai compagni, ad iniziare da Messi e Luis Suarez, ma ciò non toglie che rimanga un’inquietudine latente. Il cileno, che il prossimo 22 maggio compirà 33 anni, si sente ancora al top fisicamente e smania dalla voglia di sentirsi un elemento essenziale per il suo club, come sempre avvenuto nel corso della sua carriera. Di qui i continui confronti con l’agente Fernando Felicevich, accorso in città per presenziare al Clasico e per fare un punto della situazione con il suo assistito. In tempi brevi, infatti, l’agguerrito centrocampista deve decidersi sul da farsi: mettere radici a Barcellona o cambiare aria in cerca di un club che ne faccia un elemento centrale del nuovo progetto? Se dovesse imporsi questa seconda ipotesi si aprirebbe un secondo bivio: muoversi già a gennaio o aspettare l’estate?

AGENTE IN PRESSING – Presa una volta per tutte una decisione – forse è già stata presa – tocca vedersi con il Barça e parlare schiettamente. E anche in questo caso l’incontro è imminente, sempre che non sia già avvenuto in queste ultimissime ore. Felicevich, che tra l’altro cura gli interessi di Alexis Sanchez e dell’altro cileno, Gary Medel, anche lui con un passato in neraz- zurro, è in costante contatto con Piero Ausilio e Giuseppe Marotta, che gli chiedono di ottenere da Vidal una presa di posizione definitiva. La volontà del giocatore, infatti, sarà determinante per l’esito finale dell’operazione. Atterrato in Catalogna nell’agosto del 2018, Arturo è legato all’attuale club fino al 31 giugno del 2021. Altro dettaglio che complica la sua fuga dalla Liga, l’esborso di 18 milioni versati, in occasione del suo acquisto, nelle casse del Bayern. E il numero uno blaugrana Bartomeu non pare in vena di regali, anzi.

ANCHE L’INTER IN PRESSING – L’idea iniziale del Barça, in realtà, è di non lasciar partire Vidal, almeno che il giocatore non porti un’offerta da 25 milioni di euro. A quel punto, poi, ci sarebbe da convincere Ernesto Valverde, che considera il cileno un elemento irrinunciabile della rosa per le sue caratteristiche peculiari. Con una miriade di palleggiatori sopraffini, Arturo, tra i centrocampisti, è l’unico capace di rompere le partite, con il suo spirito guerriero e la sua dimestichezza con il gol. Da quel che si dice da queste parti, ci sarebbero già stati diversi approcci col Barça da parte dell’Inter, che sta provando la strada del prestito con l’opzione d’acquisto. I blaugrana, da parte loro, ricordano l’infelice esito dell’operazione Rafinha, tornato al mittente dopo sei mesi in nerazzurro, e accetterebbero solo la cessione definitiva o il prestito con obbligo. Prima di tutto questo, però, bisogna ottenere il sì di Re Arturo.