Inter in pole su Vagiannidis: offerta fatta, ecco i dettagli – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport” scrive che l’Inter è in pressing su Vagiannidis. Il giovane terzino del Panathinaikos può arrivare a zero.

TALENTO A DESTRA – L’Inter non molla Georgios Vagiannidis. Anzi. Il club nerazzurro è sempre più vicino al talentuoso terzino destro del Panathinaikos. Il classe 2001 è in scadenza e non ha intenzione di rinnovare. Si è messo in luce nel campionato Under 19 e poi esordito in prima squadra col botto il 16 febbraio quando ha giocato persino da estenro alto. In quell’occasione ha segnato l’1-0 e servito l’assist per il 2-0.

OFFERTA FATTA – Dietro alla scelta di non rinnovare scondo la stampa locale ci sarebbe il forte pressing dell’Inter. I nerazzurri avrebbero offerto a Vagiannidis un quinquennale da quasi 500mila euro a stagione e avrebbero contattato il club greco per avvisarlo della situazione. Al Panathinaikos andrebbero comunque circa 400mila euro di premio formazione. L’operazione non è conclusa, ma l’Inter sembra ormai aver preso un vantaggio deciso su Monaco e Manchester City.