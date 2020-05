Inter in pole per Vagiannidis: ipotesi prestito in...

Inter in pole per Vagiannidis: ipotesi prestito in Serie A? – TS

Secondo quanto riportato da “TuttoSport” oggi, l’Inter sarebbe vicina all’acquisto del giovane laterale greco Georgios Vagiannidis. Dopo l’acquisto ipotesi prestito in Serie A? Un club interessato.

IPOTESI PRESTITO – L’Inter è in pole per l’acquisto del giovane Georgios Vagiannidis, esterno classe 2001 del Panathinaikos. Anche l’Hellas Verona si è detto interessato, per questo motivo dopo l’acquisto i nerazzurri potrebbero girare in prestito il calciatore in un “club amico” come già successo in precedenza con Federico Dimarco e Eddie Salcedo.

Fonte: Tuttosport.